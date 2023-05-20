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Özel gereksinimli bireyler tezkerelerini aldı

Özel gereksinimli bireyler tezkerelerini aldı

Yerel Haberler

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler bünyesinde hizmet alan özel gereksinimli bireyler tezkerelerini aldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler bünyesinde hizmet alan özel gereksinimli bireyler tezkerelerini aldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü İlkay Türkoğlu, kurumda hizmet alan özel gereksinimli bireylerin yemin törenine katıldı. Askerleri tebrik eden Müdür Türkoğlu, "Vatan borcu ödendi, tezkere alındı, yemin töreni yapıldı. Kuruluşumuzdan hizmet alan aslanlarımızın mutlu anlarında yanında olup, sevinçlerine ortak olduk. Sizlere her şey çok yakışıyor ama askerlik daha çok yakıştı iyi ki varsınız" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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