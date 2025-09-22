Haberler

Özel Eğitim Öğretmenlerine Seminer
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, özel eğitim öğretmenlerine önem veren yaklaşımlarla öğrencilerine değer hissettirmeleri gerektiğini vurguladı. Seminerde stres yönetimi ve etkili iletişim konularında bilgiler verildi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci özel eğitim öğretmenlerine seslenerek, "Her bireyin özel olduğu felsefesiyle, her öğrencimiz için kendini değerli hissettirecek yaklaşımların vicdanlarımızı her daim huzurla dolduracağını unutmamamız gerektiğini bilmeliyiz" dedi.

Sünnetci, özel eğitim öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilen seminere katıldı. Seminerde Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Hasan Kızılkaya öğretmenlere bir sunum gerçekleştirdi.

Sünnetci seminer açılış konuşmasında "Özel eğitim öğrencilerimizin ilgi ve hassasiyetlerini gözetmenin bir eğitimcinin asli vazifesi olduğunu, toplumsal sorumluluk ve farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerimize her zaman sevgi ve şefkatle yaklaşmamız gerektiğini belirtti. Ayrıca her bireyin özel olduğu felsefesiyle, her öğrencimiz için kendini değerli hissettirecek yaklaşımların vicdanlarımızı her daim huzurla dolduracağını unutmamamız gerektiğini bilmeliyiz" dedi.

Kızılkaya ise stres yönetimi, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle etkili iletişim, hizmet veren profesyonellerin tutum ve yaklaşımları konularına değinerek öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı sundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
