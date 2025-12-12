Haberler

Silivri'de yürekleri ısıtan görüntü: Özel eğitim öğrencisi yarışı bıraktı, arkadaşını bekledi
Güncelleme:
İstanbul Silivri'de düzenlenen okul koşu yarışmasında, özel eğitim öğrencisi Murat Ali Buğa, bitiş çizgisine birlikte ulaştığı arkadaşıyla güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Öğrencinin bu davranışı, izleyenlerden büyük takdir topladı.

İstanbul Silivri'de düzenlenen okul koşu yarışmasına katılan özel eğitim öğrencisinin, geride kalan arkadaşının elinden tutup bitiş çizgisini birlikte geçmeleri yürekleri ısıttı.

Silivri 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri için koşu yarışması düzenlendi. Koşuya başlayan öğrencilerde biri hafızalara kazınacak örnek bir davranışa imza attı. Yarışta ikinci olma şansı bulunan özel eğitim öğrencisi Murat Ali Buğa, parkurun son bölümünde arkadaşının geride kaldığını fark edince koşmayı bıraktı. Arkadaşının yanına dönen Buğa, onu elinden tuttu ve iki arkadaş bitiş çizgisini birlikte el ele geçti. O anlara tanıklık eden öğretmenler, veliler ve öğrenciler alkışlarla onları selamladı. Okul yönetimi tarafından yapılan paylaşımda, "Bazı başarılar madalyayla ölçülmez; iyilik, vefa ve yürek tüm derecelerin önüne geçer. Gerçek birincilik insanlıkta saklıdır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
