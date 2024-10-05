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Özel Eğitim Öğrencilerinden Sokak Hayvanlarına Destek Projesi

Özel Eğitim Öğrencilerinden Sokak Hayvanlarına Destek Projesi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Atatürk İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri, pet şişelerden mama kapları yaparak sokak hayvanlarına yardım etti. Proje, hayvan sevgisini artırmayı ve farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda "Sıfır Atıktan Sokak Hayvanlarına Mama Kabı Yapıyorum" isimli proje çerçevesinde özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından pet şişelerden yapılan mama kapları ilçe merkezinde farklı noktalara bırakıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özel Eğitim Sınıfı Öğretmeni Nihat Koçer, "Sıfır Atıktan Sokak Hayvanlarına Mama Kabı Yapıyorum" isimli proje çerçevesinde okulumuz özel eğitim sınıfı öğrencilerinin sokaktan topladıkları veya evlerinden getirdikleri pet şişelerle sokaktaki patili dostlarımıza mama kabı tasarladık. Özel öğrencilerimizle birlikte yaptığımız mama kaplarını ilçe merkezindeki farklı noktalara koyarak sokak hayvanlarını korumak ve toplumda hayvan sevgisini geliştirmek adına ilçe genelinde farkındalık oluşturan örnek bir projeye imza atmış olduk" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hayvan Hakları Hisarcık Eğitim Çevre Yerel Yaşam

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