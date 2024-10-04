Üye Girişi
Haberler

Özel Eğitim Anaokulu'nda Hayvanları Koruma Günü Etkinliği

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde özel ihtiyaçlı çocuklar için düzenlediği etkinlikte, çocuklar hayvanlarla bir araya gelerek at bindi, sokak hayvanlarını sevdi ve yemledi. Bu özel gün çocukların hayvan sevgisini pekiştirdi.

Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu'nda eğitim gören özel ihtiyaçlı çocuklar; 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte at bindi, kedi köpekleri sevdi, sokak hayvanlarını yemledi.

Daha önce hayvanlardan korkan çocuklar özellikle Kapadokya bölgesinde turistik amaçlı yetiştirilen midilli atına ilgi göstererek, at üzerinde tur attı. Veliler ve vatandaşlar tarafından getirilen kedi, köpekler ve kaplumbağa ile vakit geçiren çocuklar ve velileri gönüllerince eğlendi. Öğrenci velisi Sema Nur Macit yaptığı açıklamada; "Bu gün hayvanları koruma günü. Bu nedenle buradayız. Çok güzel bir etkinlik oldu. Oğlum hayvanlara yaklaşamıyordu. Şu anda hayvanlara dokunabiliyor ve onları sevebiliyor" dedi.

Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Keman Tekin de; "4 Ekim Hayvanları Koruma günü nedeniyle okulumuzda eğitim öğretim faaliyetinde bulunan 3- 6 yaş arası özel ihtiyaçlı öğrencilerimiz ile hayvan dostlarımızı bir araya getirdik. Bu eğlenceli günde çocuklarımız Kapadokya bölgesinden getirdiğimiz midilli atına biniyorlar. Kedileri ve köpekleri seviyorlar. Kuşlar için ağaçlara yemlik yaparak ağaçlara astılar. Ayrıca sokak hayvanlarını da yemlediler. Hem hayvan sevgisini çocuklarımızda pekiştirdik hem de güzel bir gün geçirmelerini sağladık" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız

Hamaney'den 4 yıl sonra ilk cuma hutbesi! İsrail'e meydan okudu

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 5-6 Ekim yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu raporu! KPSS ortaöğretim 85 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 70 puanla nereye atanırım? KPSS ortaöğretim 60 puanla nereye atanırım? Diddy Combs kimdir? Diddy olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede, bulundu mu? Van Rojin Kabaiş ne zaman kayboldu, son durum ne? Diddy Combs- Justin Bieber olayı nedir? KARADUT 3. BÖLÜM FRAGMAN! Karadut 3. bölüm fragmanı izle! Karadut yeni bölümde neler olacak? KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI: KPSS Ortaöğretim sonucu sorgula! KPSS ortaöğretim 50 puanla nereye atanırım? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA 4 EKİM! KPSS ortaöğretim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? (sonuc.osym.gov.tr)
title