Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdürü Cemal Işık'ın Annesi Vefat Etti

DENİZLİ(İHA) – Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdürü Cemal Işık'ın annesi Aysel Işık, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdürü Cemal Işık'ın 88 yaşındaki annesi Aysel Işık bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde vefat etti. Cemal Işık, sosyal medyasından yayınladığı mesajda; "Kıymetli annem Aysel Işık, vefat etmiştir. Acı kaybımız ailemizi derinden yaralamıştır. Yokluğunu daima hissedeceğimiz sevgili anneme Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kayseri Hulisi Akar camisinden kaldırılacaktır. Seni hiç unutmayacağız." dedi.

Cenaze, Kayseri ilinde Melikgazi ilçesinde Org. Hulisi Akar camisinde bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eski Mezarlığa defin edilecektir. - DENİZLİ