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Özel Çocukların Polis Olma Hayali Gerçekleşti

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Afyonkarahisar'daki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel gereksinimli iki çocuk, polislik hayallerine kavuştu. Emniyet müdürlüğü ekipleri, çocuklara polis üniformaları hediye ederek onlarla birlikte devriye turu attı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kentteki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören iki özel çocuğun en büyük hayali olan 'polislik' düşünü yerine getirdi.

Afyonkarahisar Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Destek Merkezinde kalan Özgür ve Ozan isimli özel gereksinimli iki çocuk polis olmak istediklerini öğretmenlerine söyledi. Bunun üzerine öğretmenler Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne çocukların talebini iletti. Çocukların bu talebine karşılıksız kalmayan kurum yetkilileri ise hemen harekete geçti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık öncülüğünde çoğu motosikletli polislerden oluşan ekipler Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Destek Merkezine gitti. Yanık önce çocuklara polis üniformasında yer alan tişörtler ve şapkalar hediye edip ardından çocukları polis ağabeylerinin kullandığı motosikletlere bindirip devriyeye çıkardı. Yanık çocukları telsizler konuşturup talimatlarda verdirdi.

Çocukların mutlulukları yüzlerinden okunurken, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Destek Merkezi yetkilileri ise emeği geçenlere teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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