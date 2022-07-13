Özel çocukların 'Kayserispor' heyecanı - Haberler

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Özel çocukların 'Kayserispor' heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Özel çocukların 'Kayserispor' heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile hayata geçirilen ve engelleri ortadan kaldıran Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler, Yukatel Kayserispor futbolcuları ile buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile hayata geçirilen ve engelleri ortadan kaldıran Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrenciler, Yukatel Kayserispor futbolcuları ile buluştu.

Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Özderici Ailesi işbirliğiyle hayata geçirilen Türkiye'nin en çerçeveli merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde anlamlı ve önemli etkinlikler tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede Süper Lig temsilcisi Yukatel Kayserispor hayranı olan özel çocuklar, sarı kırmızılı takımı kamp yaptıkları tesislerde ziyaret etti. Kayserispor futbolcuları ile buluşan Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, hayran oldukları futbolcular ile fotoğraf çektirdi.

Futbolculara sorular soran öğrencilerin heyecanı ve coşkusu görülmeye değerdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayserispor Türkiye Yerel Haberler

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