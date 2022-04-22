Özel çocuklardan özel melodiler

Atık malzemeleri geri dönüştürerek enstrümanlar yapan Türkiye'nin ilk ve tek kadın kanun yapımı ustası Burçin Bayar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel öğrencileri atölyesinde konuk etti. Çocuklar ve Burçin Ablaları, hem şarkı söyledi hem de birlikte enstrüman yaptı.

Emine Lahur Ortaokulunun özel öğrencileri, Türkiye'nin ilk ve tek kadın kanun yapımı ustası Burçin Bayar'ın Karşıyaka ilçesinde bulunan geri dönüşüm atölyesine konuk oldu. Bayar'ın çeşitli atık malzemelerden dönüştürdüğü enstrümanları inceleyen çocuklar, Bayar'a zımpara yaparken yardım da etti. Özel çocuklar, geri dönüşüm enstrümanlarını çalarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı doyasıya kutladı.

"Birlikte enstrüman yaptık"

Çocuklara müzik ziyafeti sunan Bayar, "Amacım, çocuklara tüketmek yerine üretmeyi öğretmekti. Emine Lahur Ortaokulu öğrencileri ile birlikte geçen hafta okullarında bir araya geldik. Ağaçları zımparaladılar, ağaçlara dokunmak bile onlara iyi geldi. Tenis raketinden ukulele yaptık, saklama kabı kapağından kopuz yaptık. Bugün de onları atölyemde ağırladım. 23 Nisan çerçevesinde çocuklara atölyemi gezdirdim. Yaptığım enstrümanları gördüler, birlikte zımpara yaptık. Ayrıca güzel bir dinleti de gerçekleştirdik" dedi.

"Geri dönüşümün faydalarını gördüler"

Özel eğitim öğretmeni Ömer Güven de "Çocuklar aslında geri dönüşüm kavramını biliyordu ancak geri dönüşümün nasıl sağlandığının farkında değillerdi. Açıkçası bunun ben de farkında değildim. Bu kadar güzel şeylerin üretilebileceğini bilmiyordum. Çocuklar, bu etkinlikler sayesinde geri dönüşümün faydalarını gördüler. Her şeye çöp olarak bakmamayı öğrendiler" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel