'Özel çocuklardan' oluşan mehter takımı büyük ilgi gördü

KARABÜK (İHA) - Karabük'te Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engellilerden oluşturulan mehter takımının gösterisi ilgiyle izlendi.

Karabük'te Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikler bünyesinde özel eğitimli çocuklar tarafından yapılan resim ve el sanatı sergisinin açılışı için tören düzenlendi. AVM içerisinde gerçekleşen açılış törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler ile özel eğitimli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kurdele kesiminin ardından Vali Gürel ve beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program daha sonra Kemal Güneş Caddesinde özel eğitimleri çocukların çeşitli gösterileri ile devam etti. İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş programda yaptığı konuşmada, "Güçlü bir millet olmanın en önemli göstergesi birbirimize destek olarak engelli engelsiz tüm vatandaşlarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerini rahatça ortaya koyabileceklerini bir ortama sahip olmalarıdır. Unutmamalıyız ki hepimiz bir engelli adayıyız. Özel çocuklarımızın yaşayabileceklerini sorunlara çözüm üretmek mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek bütün toplumun insanlık görevidir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından çeşitli gösterilerle devam eden programda engellilerden oluşan mehter takımının verdiği konser ilgiyle izlendi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Yerel