Özel çocuklar eğlenceye doydu

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli öğrenciler keyifli bir gün geçirdi.

Erzincan Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri özel eğitim gören öğrenciler ile bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, çeşitli oyunlar oynayan özel öğrenciler doyasıya eğlenmenin tadını çıkardı. Düzenlenen eğlence programında, palyaçolara yüzlerini boyatan çocukların mutluluğu ise gözlerden kaçmadı. Buna benzer etkinliklerin zaman zaman devam edeceğini belirten gönüllü gençler, "Her birimiz birer engelli adayı olarak yaşamalıyız. Buradan çıktığımız zaman engelli olmayacağımızın bir garantisi yok. Biz gençler, çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmak için her zaman bu kardeşlerimizin yanındayız. Onların bir gülümsemesi bizler için dünyalara bedel. Burada ki çocukları asla yalnız hissettirmememiz lazım. Arkadaşlarımız ile beraber zaman zaman böyle etkinlikler düzenleyip onlarla buluşuyoruz" diye konuştular. - ERZİNCAN