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Özel Çocuklar Dünya Engelliler Günü'nde Sahne Aldı

Özel Çocuklar Dünya Engelliler Günü'nde Sahne Aldı
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Kars'ta düzenlenen Dünya Engelliler Günü programında, özel çocuklar muhteşem bir performans sergileyerek müzik, şiir, dans ve tiyatro gösterileri ile izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Kars'ta özel çocuklar Dünya Engelliler Günü'nde sahne aldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda özel çocuklar hünerlerine sergilledi. Müzik ve şiir dinletisi, Kafkas ve zeybel gösterileri ile tiyatro sahneleyen çocuklar, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik saygı durusu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda merkezde bulunan öğrenciler 'Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa' ve 'Ateş Böceği' dans, Zeybek ve Kafkas, 'Kırmızı Başlıklı Kız' tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi sahnelendi. Koro gösterisinin ardından program sona erdi.

Programa Vali Ziya Polat, daire ve kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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