Özel çocuklar, doyasıyla eğlendi

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi koordinesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla birçok etkinlik düzenlendi. Büyükşehir bünyesinde faaliyetlerini sürdüren mola evleri, sosyal faaliyetleriyle hem çocuklara hem de ailelerine güzel anlar yaşatıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mola Evi tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde anlamlı ve keyifli bir etkinlik düzenlendi. Tarsus kent merkezinde yer alan Kültür Park'ın doğayla iç içe ortamında gerçekleştirilen aktivitelere katılan özel çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı. Yüz boyamadan sandalye kapma yarışmasına, halat çekmeden çuval yarışına, el izi tablo yapımından ağızda kaşıkla yumurta taşımaya kadar birçok etkinliğin gerçekleştirildiği programa, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi bünyesindeki arama-kurtarma köpekleri de getirildi. Çocuklar, köpekleri ilgiyle karşılayıp sevdi. Otizm Farkındalık Günü'nün simge rengi olan mavi renkteki balonlar çocuklar tarafından gökyüzüne bırakıldı. Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, "Etkinliğimizin amacı otizme farkındalık oluşturmak. Ailelerimiz, çocuklarımız herkes memnun. Bu hafta içerisinde başka etkinlikler de yaptık, otizmle ilgili aile semineri düzenledik, AVM'lerde farkındalık çalışmaları yaptık" dedi.

Etkinliğe katılan Tarsus Otizm Derneği Başkanı Fatih Düzenli, bu tarz farkındalık etkinliklerinin sık sık yapılması gerektiğini ifade ederek, "Tüm toplumun bilinçlendirilmesine sebep olmak için bu tür farkındalıkların daha da yayılmasını temenni ediyoruz. Buradaki farkındalık programında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e de ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten özel çocuklarımız için çok güzel bir farkındalık oluşturulmuş" diye konuştu.

Tarsus Engelliler Platformu Başkanı Dursun Arslan da özel çocukların sosyal hayata karışmasının önemine vurgu yaparak, "Gerçekten bizlerin amacı özel çocuklarımızın sosyal hayata karışmasını sağlamak. Buradaki mola evi de o anlamda Tarsus'taki bir eksiği giderdi. Çocuklarımız burada rahatlıkla eğlenebiliyor. Kendilerinin farklı değil, diğerleriyle eşit olduklarını görüyorlar. Onlara eğitim verildiğinde, desteklendiğinde neler yapılabileceğini de buradaki etkinliklerde hep beraber görüyoruz" şeklinde konuştu.

Hafta boyunca uzman görüşlerinden aile seminerlerine kadar birçok etkinlikle farkındalık oluşturan Büyükşehir, merkez mola evi ekibiyle Palm City AVM'de otizm farkındalığı için anlamlı bir sergi açtı. Sergide şövalelerin üzerindeki pankartlarda otizmle ilgili doğru bilinen yanlışlar ile 'otizmin farkındayız onların yanındayız', 'otizm bir eksiklik değil farklılıktır', 'erken tanı ve yoğun eğitimle otizm belirtileri kontrol altına alınabilmektedir', 'otizm spektrum bozukluğu doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan bir nörogelişimsel farklılıktır' gibi bilgiler yer aldı.

Etkinlikte, merkez mola evinde görev alan personel, bilgilendirici broşür dağıtarak, vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Vatandaşlar, alandaki fotoğraf köşesinde 'otizminfarkındayız' hashtagli stickerlerı ellerine yapıştırarak fotoğraf çektirdi. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi mola evinde görevli Fatma Esra Özdal, açtıkları sergide vatandaşları bilgilendirdiklerini belirterek, "Hedefimiz, farkındalık oluşturmak için insanlara ulaşmak. Nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili soru soranlara bilgilendirmeler yapıyoruz, broşürler veriyoruz. Otizm nasıl başlar?, Nasıl fark edebilirsiniz? Otizmli bireylere nasıl yaklaşabiliriz?, otizmde doğru bilinen yanlışlar üzerinden gidiyoruz. Bilgilendirme ve farkındalık sağlamak amacımız. Otizmi bir hastalık olarak görüyorlar. Ama otizm bir hastalık değildir. Hayat boyu gidebilen bir gelişimsel bozukluktur. Bu şekilde bilgilendirmeler yapıyoruz" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel