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Özel bireylerin el emeği ürünleri ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Özel bireylerin el emeği ürünleri ilgi gördü

Düzce Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin el emeği ürünleri, düzenlenen sergide görücüye çıkarıldı.

DÜZCE (İHA) - Düzce Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin el emeği ürünleri, düzenlenen sergide görücüye çıkarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin yaptığı el emeği ürünler, "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen sergide vatandaşların beğenisine sunuldu. Düzce Valiliği öncülüğünde açılan sergide, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ercan Öztürk de, vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Özel bireylerin el emeği ürünleri, sergiyi gezen vatandaşlar tarafından ilgi gördü. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engelliler Haftası, Düzce, Yerel, Haberler

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