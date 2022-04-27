Özel bireyler üniversite deneyimi kazanıyor

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi, özel gereksinimli öğrencileri Konuralp Yerleşkesi'nde konuk ederek, üniversite deneyimi kazandırıyor.

Düzce Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı "Özel Çocuk Özel Aile Üniversitesi" iş birliği protokolü dahilinde, özel gereksinimli öğrencileri Konuralp Yerleşkesi'nde ağırlıyor. Özel gereksinimli öğrencilere üniversite deneyimi kazandıran Düzce Üniversitesi, proje çerçevesinde Özel Eğitim Meslek Okulu ve Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini konuk etti. Etkinlik, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Akemoğlu'nun koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Özel öğrenciler ilk olarak Öğretim Görevlisi Dr. Nisa Sipahi rehberliğinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete, özel eğitim bölümü lisans öğrencileri de eşlik etti. Merkez laboratuvarlarında öğretim görevlileri Dr. Beste Karadeniz, Dr. Tuğba Türken Akçay ve Pınar Ağyar Yoldaş'ın sabun yapımını izleyen konuk öğrenciler, yine laboratuvarda mikroskop ile incelemeler yaptı.

Düzce Üniversitesi yemekhanesi olan Karavana ve spor tesislerini ziyaret eden özel öğrenciler, kampüs yaşamının tüm güzelliklerini tadarak üniversite hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel