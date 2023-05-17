Özel bireyler askere uğurlandılar

Kahramankazan'da ikamet eden 11 özel birey, bir günlük temsili askerlik görevlerine uğurlandı.

Kahramankazan Belediyesi önünde gerçekleşen asker uğurlaması davul zurna eşliğinde özel bireylerin eğlenmesi ile başladı. Eğlencenin ardından dualar eşliğinde otobüslere binen özel bireyler, vatani görevlerini yerine getirmek üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na doğru yola çıktılar. Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Doğan'ın da katılımıyla gerçekleşen uğurlama, Kahramankazan Belediyesi'nin geleneksel etkinliklerinden biri haline geldi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Bu özel evlatlarımızın da her vatan evladı gibi günübirlik de olsa askerliğin, vatanına ve milletine hizmet etmek için hazır olma güzelliğinin tadına varmalarını arzu ediyoruz. Bu organizasyonları bu nedenle gerçekleştiriyoruz. Asker ocağına gidip bir gün de olsa o anı yaşamanın güzelliğini hisseden özel evlatlarımızın ve ailelerinin bu sevinçleri bizleri de mutlu ediyor. Vatan millet aşkı, bayrak aşkı engel de, sınır da tanımaz" dedi. - ANKARA