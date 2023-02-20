Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci: '7 bin üyemize 15 milyon TL'lik yardım yapıyoruz'

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem sonrası gerek tüm depremzedelerin gerekse depremzede üyelerinin yaptığı yardımlarla yanında olan Özçelik-İş Sendikası, depremin vurduğu illerdeki üyelerine nakdi yardımda bulunacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci; "Depremin olduğu günden bu yana yüreğimiz yanıyor. Boğazımız düğüm düğüm. Enkaz altında şehit olan binlerce vatandaşlarımızın arasında onlarca üyemiz vardı. Acımızın tarifi, tesellimizin imkanı yok ama acımızı hafifletecek, yüreğimizi bir nebze de olsa ferahlatacak çalışmalar yaptık ve yapıyoruz. Bu çerçevede depremin vurduğu tüm illerde bulunan 7 bin üyemize 15 milyon liraya yakın bir nakdi destek yapacağız. Bugün itibariyle, bu yardımlar üyelerimizin hesabına yatırılmaya başlanıyor. Öte yandan depremde hayatını kaybeden üyelerimiz, eş ve çocukları için de ayrıcalıklı ve daha fazla miktarı kapsayan bir nakdi yardımda bulanacağız" dedi. Depremin olduğu ilk andan itibaren oluşturdukları kriz masasıyla sahada depremzedelerin ve üyelerinin yanında olduklarını ifade eden Genel Başkan Değirmenci; "Bölgeye acil ihtiyaçlar için Özçelik-İş Sendikası olarak, ilk aşamada HAK-İŞ'in öncülüğünde ve AFAD'ın koordinasyonunda kullanılmak üzere 1,5 milyon lira bir yardımda bulunduk. Ardından hem sendika yöneticileri olarak hem de personel maaşlarımızdan kesintilerle bölgeye yardımlar gönderdik. Ülke genelinde şubelerimizin koordinasyonunda üyelerimize yönelik olarak yardım kampanyaları düzenleyerek, üyelerimizin yapmış olduğu bağışları bölgeye ulaştırdık. Ayrıca yönetim kurulumuzla bölgeye giderek Hatay, Adana ve Osmaniye'de yerinde incelemelerde bulunup, yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık. Felaketin boyutu karşısında eli kolu bağlı beklememiz mümkün değildi. Bu nedenle tabir-i caizse sendikamızın 'kara gün akçesi'nden şimdi yaklaşık 15 milyon liralık bir bütçeyi üyelerimiz için kullanıyoruz" diye konuştu.

Depremin bölge insanında ve Türk Milleti'nde derin yaralar açtığını kaydeden Değirmenci; "Şehit olan canlarımızı getirmek elbette mümkün değil ama onların geride bıraktıkları ailelerine, anılarına sahip çıkarak, yaraların kapanmasına vesile olmaya gayret ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Bölge insanı asla yalnız değildir ve yalnız bırakılmayacaktır. Güçlü devletimizin güçlü kurumlarıyla, ali cenap milletimizin cansiperane yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla yaraları hep birlikte saracağız. Bu süreçte, gerek konfederasyonumuz HAK-İŞ, gerekse sendikamız Özçelik-İş dün olduğu gibi bugün de yarın da mağdur ve mazlumların yanında olmaya devam edecektir. Emeğin ve emekçinin mayasında mücadele vardır. İnşallah bu mücadele ruhuyla yeniden millet olarak ayağa kalkmamıza katkı sunacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ