Özçelik-İş deprem şehidi üyeleri için mevlit okutacak

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, deprem şehidi üyeleri, yakınları ve vatandaşlar için mevlit okutacaklarını açıkladı.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, deprem felaketinde hayatını kaybeden 20 üyesi ve yakınları ile yine depremde vefat eden tüm vatandaşlar için Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası okutulacağını belirtti. Değirmenci, yaşanan büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden on binlerce vatandaşla beraber yetkili oldukları işyerlerinden İsdemir, MMK Metalürji, Ekinciler ve Devlet Hava Meydanlarında 20 üyeleri ile üyelerinin 160'dan fazla yakınını kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içinde olduğunu kaydetti. Değirmenci, "Bizler de, depremin olduğu ilk andan itibaren gerek Özçelik-İş Sendikası olarak, gerekse de Konfederasyonumuz Hak-İş olarak, deprem bölgelerinde ayni ve nakdi yardımlarla yaraları dayanışma içinde sarmaya çalıştık. Bu süreçte vefat eden üyelerimiz ve yakınları ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için manevi görevlerimizi de layıkıyla yerine getirmemiz büyük anlam taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Değirmenci, "Şehit olan üyelerimiz ve yakınları ile vatandaşlarımız için 2 Mart Perşembe günü ikindi namazını müteakip Türkiye'nin dört bir yanındaki şubelerimize en yakın ve en büyük camide Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası okutup, cami çıkışında cemaate ve çevredekilere lokum ve gül suyu dağıtacağız" dedi.

"Dualarımız bir ferahlamaya vesile olsun istiyoruz"

"Biz biliyoruz ki, hayatını kaybeden üyelerimiz için edilen her bir dua, merhum üyelerimizin yakınlarında bir ferahlama vesilesi olmakta, manevi bir rahatlamaya kapı aralamaktadır" diyen Değirmenci, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde şehit üyelerimiz ile hayatını kaybeden yakınları için edilecek duaların da üyelerimizin ruhuna bağışlanması hem bizleri hem de ailelerini bir nebze de olsa teselli edecektir. Okutulacak Mevlid-i Şerif ve dualara iştirak için başta üyelerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Edilecek duaların şimdiden kabulünü Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." - KARABÜK