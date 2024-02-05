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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi'nde Başkanlık Seçimi Yapıldı

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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi'nin 7. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Özcan İla, tek aday ve listeyle girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi. İla, görev süresi boyunca şehit ve gazi ailelerinin taleplerini takip edeceklerini ve birlik beraberlik içinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi kongresinde Özcan İla yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Yalova Şubesi 7. Olağan Kongresi Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği'nde gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Özcan İla, tek aday ve listeyle girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçildi. İla yaptığı açıklamada, "Şehit ve gazi kavramlarının maneviyatını koruyup kollamaya ve her alanda bu mukaddesata sahip çıkıp, ecdadımızın da bizlere emaneti olan ve bu bilinç ve şuurla şanlı şerefli yürüdüğümüz bu yolda ikinci kez şehit ve gazi ailelerimizin teveccühü ile bu göreve seçildim. Genel Merkezimizin öncülüğünde şehit ve gazi ailelerimizin talep ve önerilerinin takibinde, yerelde de ailelerimizle, birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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