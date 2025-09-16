Özbekistan Büyükelçisi Aydın Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

Özbekistan Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarov ve beraberindeki heyet, Aydın Ticaret Odası'nı ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

Vali Erol Ayyıldız Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Oda Başkanı Hakan Ülken, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit, AYTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyeleri katılım sağladı.

Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki mevcut ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik iş birliğinin daha ileri seviyelere taşınması konuları ele alındı. Karşılıklı ihracat ve ithalat potansiyelinin artırılması yönünde değerlendirmelerde bulunulurken, özellikle tarım, gıda, tekstil, makine ve otomotiv yan sanayi gibi sektörlerde iş birliği yapılabilecek alanlar üzerinde duruldu.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan AYTO Başkanı Hakan Ülken, "Özbekistan, Türkiye için kardeş bir ülke olmasının yanı sıra stratejik bir ticaret ortağı olma potansiyeline de sahiptir. Aydın olarak tarım ve gıda başta olmak üzere birçok sektörde önemli bir üretim gücüne sahibiz. Bu gücümüzü, Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlara taşımak ve karşılıklı yatırım imkanlarını değerlendirmek istiyoruz. Bu ziyaret, iki ülke iş dünyası arasındaki bağların güçlendirilmesi açısından son derece kıymetlidir" dedi.

Ziyaret, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde atılmış önemli adımlardan biri olarak değerlendirildi. - AYDIN