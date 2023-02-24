Özalpli elektrik ustasından deprem ikaz cihazı

Van'ın Özalp ilçesinde elektrik ustası olarak çalışan Nejdet Çakmaklı, atık malzemelerden yapmış olduğu deprem ikaz cihazı yaptı.

Özalp ilçesinde elektrik ustası olan Nejdet Çakmaklı, atık malzemelerden yaptığı ve pille çalışan deprem ikaz cihazı geliştirdi. Sarsıntı esnasında alarm çalan ve ışığı yanan cihaz geliştiren Çakmaklı, "Çocukluk yıllarından beri bu gibi işlerle uğraşıyorum. Tamircilik baba mesleğimiz. Son zamanlarda yaşan depremlerden etkilendim. Van'da depremi yaşamış biri olarak o günden beri böyle bir şey yapmaya çalıştım. Elimde bulunan atık malzemelerden yapmış olduğum deprem ikaz cihazı, en ufak bir sarsıntıda da hemen ikaz verip fener görevi yapan ışığı yanıyor. Bu cihaz ile deprem esnasında uykuda olan kişinin uyanması sağlıyor" dedi.

Cihaz hakkında da bilgiler veren Çakmaklı, "Cihazı bozuk led ampuller ve kalem pil ile iletken bakır teli kullanarak yaptım. Cihaza yerleştirdiğim ağırlık, sarsıntı esnasında gidip geleceği için bakır tel metale temas edecek ve pillerin devreye girmesini sağlayacak. Ampul duyusundan da hoparlör yapıp sesin daha fazla çıkmasını sağladım. Cihaz evde kapının üstünde veya kenarına yerleştirildiği zaman ufak bir sarsıntı da hemen alarm çalacak. Eğer deprem gece olmuşsa muhtemelen elektrikler kesilecek ve bulunduğumuz ortam karanlık olacak, o zaman da cihazın kapının yanında olduğunu bildiğimiz için ışığa ve sese yönlenmemizi sağlayacak" ifadelerini kullandı. - VAN