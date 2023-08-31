Özakalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erzurum sunumu

M. Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığındaki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 2. OSB alanının genişletilmesi ve yeni bir OSB alanı oluşturulması gibi Erzurum iş dünyasının taleplerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un da yer aldığı ziyarette, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle, bölgesel ve küresel ticarette iş dünyasının gündeminde yer alan konular görüşüldü, ülke ekonomisinin gelişmesine ve toplumsal refahın artışına yönelik çalışmalar paylaşıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ziyarete ilişkin açıklamasında, "TOBB Yönetim Kurulu olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek, iş dünyamızın gündemindeki konuları görüştük" ifadesini kullandı.

Özakalın, Erzurum iş dünyasının beklentilerini aktardı

Ziyarette, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın da, Erzurum'da yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin ilk adresi olan 2. Organize Sanayi Bölgesi 3. Etap alanının genişletilmesi, buna ilaveten yeni bir organize sanayi bölgesi oluşturulması ve kentin sanayileşmesine ivme kazandıracak 6. Teşvik Bölgesi kapsamına alınması başta olmak üzere Erzurum iş dünyasının gündemini, talep ve beklentilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardı.

Başkan Özakalın konuşmasında, Erzurum'da yatırımcıların yoğun talep gösterdiği 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin 1 buçuk milyon metrekare büyüklüğe sahip olan Aziziye ilçesindeki 3. Etap alanının ihtiyaca cevap veremediğini belirterek, mevcut alanın ön kısmında bulunan Milli Savunma Bakanlığı'na ait 1 buçuk milyon metrekarelik alanın da 2. OSB'ye dahil edilmesinin ve bunun yanı sıra yeni bir OSB alanı oluşturulmasının elzem olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bu konuda zatıalilerinizin desteğini bekliyoruz" diyen Başkan Özakalın ayrıca; yatırımcıların 2. OSB'ye gösterdiği rağbet sayesinde şehrin geleceği anlamında ilk defa pozitif bir hava oluştuğunu belirterek, Erzurum'un 6. Teşvik Bölgesi'ne alınmasının da şehrin sanayileşmesi, ekonomik anlamda kalkınması, üretim, istihdam ve ihracatının artması ve bölgeler arası gelişmişlik farkının minimuma indirilebilmesi için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ziyarette, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'dan Erzurum ve bölgenin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sırasında ilgililere talimat vererek, dile getirilen sorun ve taleplerle ilgili raporların incelenmesi ve çözümlerine yönelik çalışma yapılmasını istedi.

"Sorunlarımızı istişare ve iş birliğiyle çözeceğiz"

TOBB Yönetim Kurulu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan ziyaretle ilgili düşüncelerini ifade eden Başkan Özakalın şunları söyledi; "TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik. Sanayi, üretim, istihdam ve ihracat gibi ekonominin bütün unsurlarının odakta olduğu ziyarette, ülkemizin, bölgelerimizin ve yaşadığımız şehirlerin ekonomisiyle ilgili konular görüşüldü, talep ve beklentiler ifade edildi. Ziyarette şehrimizin ekonomisinin büyümesi, sanayileşmesi ve ticaretinin artması için ETSO olarak yaptığımız çalışmaları aktarma şansı bulduk. Kadim şehrimize özel bir ilgisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda hemşehrilerimize özel olarak selam gönderdi. Kendisine arz ettiğimiz sorun ve taleplerimizi dinleyen Sayın Cumhurbaşkanımızın, dile getirdiğimiz sorunların çözümü için talimat vermesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Temennimiz odur ki, gündeme taşıdığımız meseleler en kısa zamanda çözüme kavuşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli destekleriyle, TOBB Yönetim Kurulu olarak Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde, Bakanlıklarımız ve bürokratlarımızla işbirliği, koordinasyon ve istişareyle iş dünyamızın sorunlarını çözmek için gayret göstermeyi sürdüreceğiz." - ERZURUM