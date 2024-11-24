Öz Sağlık İş Sendikası'ndan Öğretmenler Günü Açıklaması

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada ülkenin kalkınması için iyi yetiştirilen nesillere ihtiyaç olduğunu ve bunun da öğretmenler sayesinde olacağını söyledi.

Mehmet Aküzüm yaptığı açıklamada, ülkenin gelişmesi ve geleceği inşa etmesinin temelinde iyi eğitim almış bireylerin yetiştirilmesinin önemine değindi. Aküzüm, "Ülkemizin müreffeh ve aydınlık yarınlara giden kararlı yolculuğunda bayrağı daha yükseklere taşıyacak olan gençlerimizin, öğretmenlerimizin ellerinde şekilleneceğine inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" dedi. - DİYARBAKIR