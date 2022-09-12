Öz İplik İş Sendikası'nda Harun Bağcı güven tazeledi

Öz İplik İş Sendikası Kayseri Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yapılan genel kurulda Harun Bağcı yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Şube Genel Kuruluna Genel Başkan Rafi Ay, Genel Başkan Yardımcıları Muzaffer Birdoğan, Engin Doğan, İbrahim Yıldız, Turgay Ulutürk, Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan, HAK-İŞ İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Öz Çelik-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Rüstem Çabuk ve Şube Sekreteri Adnan Değirmenci, Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman ve Şube Başkan Yardımcısı Faruk Sungur, Çorlu Şube Başkanı Engin Osmanoğlu, Gaziantep Şube Başkanı Şahin Avlanmaz, Tokat İl Başkanı Fatih Arslantaş, Kayseri Şubesi Yönetimi, Öz İplik İş Sendikası'nın çevre illerde bulunan teşkilatının yöneticileri ile Konfederasyon HAK-İŞ'e bağlı kardeş sendikaların başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Olağan Genel Kurulu Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Birdoğan yaptı. Divan Başkan Yardımcılığında Engin Osmanoğlu, Şahin Avlanmaz, Divan katipliğinde ise Fatih Arslantaş ile Özer Babur yer aldı. Genel Başkan Rafi AY'ı delegeler salonda sloganlarla ve coşkuyla karşıladı. Genel Başkan Rafi Ay, Kayseri Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada sendika faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunurken, çalışma hayatındaki güncel gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Olağan Genel Kurulunda faaliyet raporunu Harun Bağcı, Denetim Kurulu raporunu ise Aytekin Bostan okudu.

Yapılan Olağan Genel Kurul seçimleri sonucunda tek liste ile Harun Bağcı şube başkanlığına, şube yönetim kurulu üyeliklerine ise Sadık Duman, Kemal Tanatmış, Gülbey Şahin ve Nurettin Altıparmak seçildi. - KAYSERİ