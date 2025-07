Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Ay: "Kadın-erkek dengesinin birbirine yakın olduğu tek sektör tekstil sektörü"

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "İmalat sanayinde çalışan kadınların yüzde 35 ile 40'ı tekstil sektöründe çalışıyor. Kadın-erkek dengesinin birbirine yakın olduğu tek sektör tekstil sektörü" dedi.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensupları ile yemekte bir araya geldi. Sendikanın genel merkezindeki yemekte Ay, tekstil sektöründe son durumu değerlendirdi. Çalışma hayatında sorunlar yaşandığına dikkati çeken Ay, genel ücretlerin düşük olduğunu ve sendikal örgütlenmede sorunlar yaşandığını söyledi. Türkiye'nin hazır giyim ve tekstil sektörünün üretim gücünü ve yeteneğini korumakla mücadele ethiğini dile getiren Ay, "Gerçekten bu çok ciddi bir mücadele. Pandemi sürecinden sonra çok büyük sıkıntılarla mücadele eden sektörümüz bugün ağır bir kan kaybıyla karşı karşıya. Gerek çalışan sayısında azalma, gerek firmalardaki azalmalar sektörümüzü maalesef bugünkü durumlara taşıdı. Firma sayısı düşüyor, hazır giyim ithalatında dikkat çekici bir yükseliş var. Biliyorsunuz biz ihracatçı bir ülkeydik. Bu ithalat ve ihracat dengesi ters yönde değişmeye başladı ve ithalat artmaya başladı. Bazı Türk firmaları maliyet baskısı dolayısıyla Mısır başta olmak üzere Güney Asya'ya gittiler ve orada imalatlarını bugün itibariyle yapıyorlar ve devam ediyorlar. Küresel ekonomik belirsizlikler ve tarife savaşları imalatçı ülkeleri ve markaları yeni pazar arayışlarına sevk etti. Bu pazarlardan bir tanesi de Türkiye pazarı. Doğal olarak Türkiye pazar durumunda olunca az önce de söylediğim gibi ithalat Türkiye'de bu anlamda yükselmeye devam ediyor. Bakınız daha net olması için sizlere kaybedilen irtifayı göstereyim. Salgın dönemini bir yana bırakalım. İhracatımızda olağan dönemden yüksek ithalatımız ise azdı bu süreç içerisinde. Fakat 2022'deki seviyemizden bu yana bu tersine dönmeye başladı. Yıllık bazda hazır giyim ihracatı 2022'ye göre 2024 sonunda yüzde 10 azaldı. Hazır giyim ithalatı ise yine 2022'ye göre yüzde 55.42 arttı. Çok ciddi bir artış var. Maalesef ithalat artmaya devam ediyor. 2025 Ocak Mayıs döneminde ithalat yüzde 23,37 artarken ihracat yüzde 6,24 azaldı. Yani makas açılmaya devam ediyor. Bu yıl sadece 5 ayda ihracat yapsaydık cebimize girecek rakam 5 ayda 458 milyon dolar idi. Fakat rakamlar tersine dönünce bu rakam cebimize girmediği gibi bir de cebimizden 318 milyon dolar para çıktı ve bu ürünleri ithal ettik. 5 aydaki denge kaybımız 776 milyon doları negatif anlamda buldu" dedi.

"Ucuz iş gücünün hiç sonu yok"

Türkiye'de ihracatta ilk 3 sırada yer alan tekstil sektörünün hızla kan kaybettiğini dile getiren Ray, "Her zaman diyoruz ki 'biz Türk işçisi olarak verimliyiz, kaliteli işler yapıyoruz.' Bu sektörü ayakta tutan aslında bizleriz. Ücretle rekabet etmenin sonu yok. Ucuz iş gücünün hiç sonu yok. Yani bugün Türkiye'de ucuz iş gücü var diye kullanılırdı, kullanılıyordu. Şimdi saydığım Mısır, Mena Bölgesi gibi yerlerde ucuz emek aranmakta" dedi.

"Elimizdeki üretim araçları gidiyor"

Tekstil sektörünün daha önceden çok fazla kriz atlattığını hatırlatan Ray, "Krizlerde firmalar kapanırdı, küçülürdü. Kriz geçince o dip dalgayı atlattıktan sonra tersine etki yaşardık ve firmalarımız büyümeye başlardı. Ama bugünkü ismi her neyse kriz mi dersiniz, başka bir şey mi dersiniz? İsmi her neyse bugün maalesef elimizdeki üretim araçları gidiyor. Bir daha biz bu krizi atlattık. Hadi tekrar başlayalım dediğiniz noktada bir bakacaksınız ki fabrikalar kalmamış elimizde. Bir bakacaksınız ki elimizde üretecek makineler kalmamış. Maalesef bugünkü durum geçmişteki durumlar gibi değil. Bazen insanlar konuşurken ya çok kriz atlattı bu sektör diye konuşuyorlar ama bugünkü kriz dediğim gibi farklı sonuçları olacak bir kriz. İşvereni, devleti, tüccarı, bürokratı her kim varsa bana 1 milyon iş oluşturabilecek 50 milyar dolarlık bir ciro oluşturabilecek bir sektör ortaya koyabiliyorsanız gelin tekstil sektöründen o zaman vazgeçin. 25 milyar dolar ihracat yapan bir hazır giyim, totalde 33 milyar dolar ihracat yapan bir tekstil ve hazır giyim sektöründen o gün vazgeçelim. Ama elimizde bir şey yokken bunu görmezden gelmememiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"Kadın-erkek dengesinin birbirine yakın olduğu tek sektör tekstil sektörü"

Tekstil sektörünün istihdam kapasitesine dikkati çeken Ray, "İmalat sanayinde çalışan kadınların yüzde 35 ile 40'ı tekstil sektöründe çalışıyor. Kadın, erkek dengesinin birbirine yakın olduğu tek sektör tekstil sektörü. Kadınların yoğun bir şekilde çalışabildiği tek sektör tekstil sektörü. Bu ülkeye bu kadar katkı veren bu ülkenin sosyoekonomik dengelerini bu kadar gözeten bir sektörü gözden çıkartmak doğru değil. Hatta bizim hazır giyim sektöründe hazır giyim tarafında kadın çalışan sayısı erkek çalışanlardan daha da fazla. Bakın işte böyle bir sektör de hem iş yeri hem de çalışan sayısı hızla azalmaya devam ediyor. Nisan ayı itibariyle bir önceki yıla göre iş yeri sayısı 2 bin 960 adet iş yeri azalmıştır. İstihdamda kayıp ise 68 bin kişiye yakındır. Eğer size bu çarpıcı gelmediyse biraz daha genişleteyim. Tekstil ve hazır giyim ve deride istihdam 2022 sonu itibariyle 1 milyon 305 bin Kişiydi. 2022 sonu itibariyle. 2025 Nisan ayı itibariyle istihdam sayısı 990 bin yani 1 milyon 305bin'den 990 bine geriledi. Yine aynı dönemde 7 bin 805 iş yeri artık yok" diye konuştu. - ANKARA