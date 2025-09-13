Haberler

Öz Büro İş Sendikası Grevi 60 Gün Ertelendi

Güncelleme:
Öz Büro İş Sendikasının grev kararı genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu niteliğinde görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre,; Türk Standartları Enstitüsü ve bağlı iş yerlerinde Öz Büro İş Sendikası tarafından alınmış grev kararının, genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 63'üncü maddesi gereğince karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
