Öz: Berat gecesi, arınma zamanıdır

ERZURUM (İHA) - Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Berat Gecesi, günahlardan arınma ve bir yılın muhasebesini yapma günüdür." dedi.

Berat gecesinin "Beraet"ten geldiğini belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak anlamına gelen Berat Gecesi, bu yıl kutlu bir zaman dilimi olan Cuma gecesine ve gününe denk gelmektedir. Bu geceye mağfiret gecesi de denmektedir. Zira bu gece Cenab-ı Hak pek çok kulunu affedecektir." dedi.

Gafletle geçen yılların muhasebesinin yapılacağı, af talebinde bulunulacağı önemli gecelerden birinin Berat Kandili olduğunun altını çizen Başkan Öz, "Bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bütün hatalardan ve işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe ederek bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle af dileyelim." dedi

Berat Gecesinin Ramazan ayından önceki son kandil olduğunu hatırlatan Başkan Öz, mesajında "Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah'a sığınarak ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna bir zaman dilimidir. Kulluk şuur ve bilinciyle kendimizle hesaplaştığımız bu gece mazlumları da dualarımıza katmayı, dünyayı saran savaş ateşinin sönmesi için yalvarmayı da ihmal etmeyelim. Bu duygu ve düşüncelerle barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olması dileğiyle Berat Kandilinizi kutluyor, esenlikler diliyorum." ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel