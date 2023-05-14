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Oyunu kullanan denize akın etti

Oyunu kullanan denize akın etti

Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oyunu Muğla'nın Bodrum ilçesinde kullanan vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilip denize girip güneşlendi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oyunu Muğla'nın Bodrum ilçesinde kullanan vatandaşlar sıcak havayı fırsat bilip denize girip güneşlendi.

Turizmin gözbebeği Bodrum'da 150 bin 651 seçmen oy kullanmak için okullara ve oy kullanılacak olan mekanlara akın etti. Öğle saatlerinde oy kullanan vatandaşlar daha sonra denize girerek serinledi. Deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkaran vatandaşlar seçim heyecanını denize girerek giderdi. Özellikle halk plajları doldu taştı. Bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar ise denize girip serinledi. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilleri vatandaşlarla doldu taştı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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