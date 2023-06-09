Oyunla iyileşiyorum

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öncülüğünde başlatılan "Oyunla İyileşiyorum" bağış kampanyası sona erdi.

Düzce Üniversitesi mensuplarının ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve temizlik ürünleri Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü vasıtası ile depremzede çocuklara ve ailelere ulaştırılacak.

10 ili etkileyen depremlerden etkilenen çocukların oyunla iyileşmeleri, psikolojik açıdan yaşadıkları bu durumu en az hasarla atlatmaları, yaşamla ilişkilerini güçlendirmeleri, oyun ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla başlatılan kampanyadaki malzemeler, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin de desteğiyle paketlenerek hazır hale getirildi.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kampanyaya destek olan mensuplara ve tüm hayırseverlere teşekkür edildi. - DÜZCE