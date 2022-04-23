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Oyun parkları bayram coşkusuyla doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Oyun parkları bayram coşkusuyla doldu taştı

Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu sene de oyun parkları ve okul bahçelileri neşeli çocuklara ev sahipliği yaptı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu sene de oyun parkları ve okul bahçelileri neşeli çocuklara ev sahipliği yaptı.

Yıldönümü, geçen senenin aksine bu yıl korona virüs kısıtlamaları olmadan neşeyle kutlandı. Okul bahçelerinde çeşitli programlar yapılırken oyun parkları da çocuk sesleriyle çınladı. Eskişehir'de birçok park ve okul, 23 Nisan'da neşeli çocukların coşkusuna şahitlik yaptı. Geçtiğimiz sene bayram kutlamalarından yoksun kalan çocuklar, bugün oyun parklarında doyasıyla eğendi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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