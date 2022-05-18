Öykü Dolu Günler Çankaya'da Başlıyor - Haberler

ANKARA (ANKA) -

Çankaya Belediyesi desteğiyle bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Ankara Öykü Günleri 20 Mayıs'ta başlıyor.

28 Mayıs'a kadar sürecek öykü günlerinde bu yıl göç, gurbet, bir arada yaşam gibi temalara odaklanılacak. 6 panel ve 2 konserden oluşan etkinlikler, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

20 Mayıs'ta "Aile İçi Muhabbet" romanıyla 2019 yılında Duygu Asena Özel Ödülü'nü alan yazar Şiir Erkök Yılmaz söyleşiyle başlayacak etkinlikler, 21 Mayıs'ta Akis Müzik Topluluğu'nun Gomidas Türküleri konseri ile devam edecek.

Tahsin Yücel öykücülüğü ile öykülerde göç ve gurbetçilik temalarının işleneceği Uluslararası Öykü Günleri, hafta boyunca, yazarlar Derya Sönmez, Dursaliye Şahan, Menekşe Toprak, Prof. Dr. Ayşe Eziler Kıran, Prof. Dr. Nermin Yazıcı ve Doç. Dr. Zeynep Oral, Eylem Ata Güleç, Kevser Ruhi ve Rober Koptaş'ı konuk edecek.