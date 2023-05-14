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Oy verme işleminin sona erdiği Sason'da oyların sayımına başlandı

Oy verme işleminin sona erdiği Sason'da oyların sayımına başlandı

Yerel Haberler

Batman'ın Sason ilçesinde oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesiyle birlikte oyların sayımına başlandı.

Batman'ın Sason ilçesinde oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesiyle birlikte oyların sayımına başlandı.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi bu sabah 08.00'de başladı, 17.00 itibarıyla sona erdi. Batman'da 18 bin 889 seçmenin bulunduğu Sason ilçesinde 98 sandık kuruldu. Saat 17.00'da sandıkların kapanması ile oy sayımı başladı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 13'üncü cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekillerinin belli olacağı seçimlerin gayriresmi sonuçlarını gece yarısından önce açıklaması bekleniyor. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Türkiye Batman Yerel Haberler

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