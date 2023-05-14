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Oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işlemi sona erdi

Yerel Haberler

KOCAELİ (İHA) – Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de 4 bin 319 sandıkta oy verme işlemi sona erdi.

KOCAELİ (İHA) – Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de 4 bin 319 sandıkta oy verme işlemi sona erdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oy verme işlemleri sona erdi. Sabah saatlerinden itibaren kentin birçok noktasında vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri, Kocaeli'nin 12 ilçesinde bulunan toplamda 4 bin 319 sandıkta da 17.00 itibariyle tamamlandı.

Kullanılan oyların ardından görevliler oy sayma işlemine başladı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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