Oy kullanmaya köpeği ile geldi

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde vatandaşlar oylarını kullanmaya devam ediyor. İstanbul Etiler'de Gökhan Çınar isimli vatandaş, oyunu kullanmaya köpeği ile birlikte geldi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Seçimi için 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Oyunu kullanmak için Beşiktaş'ta bulunan Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Gökhan Çınar isimli vatandaş ise 'Levi' adlı köpeğini de yanında getirdi. Oy kullanmaya oğlu ve köpeğiyle birlikte geldiğini söyleyen Çınar, "Oğlum nerede şu an bilmiyorum, herhalde buralarda oynuyor. Okulu görünce oynamaya başladı herhalde. Şu an iyiyiz, ülkemiz için hayırlısı olsun bakalım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL