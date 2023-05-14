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Oy kullanmaya ambulans ile gitti

Oy kullanmaya ambulans ile gitti

Yerel Haberler

Bolu'da geçirdiği trafik kazası sonucunda bacağı kırılan 59 yaşındaki vatandaş ambulans ile sandık başına giderek oyunu kullandı.

Bolu'da geçirdiği trafik kazası sonucunda bacağı kırılan 59 yaşındaki vatandaş ambulans ile sandık başına giderek oyunu kullandı.

Bolu'da geçtiğimiz aylarda geçirdiği bir trafik kazası sonucunda 59 yaşındaki Rıza Cırık'ın bacağı kırıldı. Edinilen bilgiye göre, yürümekte zorluk çeken Rıza Cırık, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne oy kullanmaya gidemeyeceğini bildirdi. Aktaş Mahallesi Aktaş Apartmanı'nda oturan Rıza Cırık, sağlık ekipleri tarafından evinden sedye ile alındı. Ambulansa bindirilen Rıza Cırık, Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ne getirildi. Burada 1007 no'lu sandığa giden Cırık, eşinin yardımıyla sedyeyle kabine girdi. Sedyede sandık başına getirilen Rıza Cırık, sandık başında sedyeden oyunu kullandı.

Oyunu kullanan Rıza Cırık, "Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirdim. Oy kullanmak için sağlık ekipleri ambulansla geldi aldı beni. Bu da bir vatan görevi. Oyumuzu kullandık. Sağlıkçılarımızdan da devletimizden de Allah razı olsun" dedi. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

112 Acil Çağrı Bolu Yerel Haberler

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