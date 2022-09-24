Oturma gruplarının bakımları yapıldı

Kütahya Belediyesi, park ve bahçelerde kullanılan ekipmanların daha güvenilir ve estetik olması amacıyla bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Kütahya Belediyesi, park ve bahçelerde kullanılan ekipmanların daha güvenilir ve estetik olması amacıyla bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Kütahya Belediyesi, park ve bahçelerde yer alan bank, oturma grupları ve diğer ekipmanların daha estetik ve güvenilir olabilmeleri adına Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tamir, bakım, onarım ve boyama işlemlerini yapıyor. Yapılan işlemlerin ardından oturma grupları ve diğer ekipmanlar park ve bahçelerdeki yerini alıyor.

Yapılan tamir, bakım ve onarımlarla önemli ölçüde tasarruf eden Kütahya Belediyesi, geri dönüşümün de öncülüğünü yürütüyor. - KÜTAHYA