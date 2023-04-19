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Otoyolda akıcı bayram yoğunluğu başladı

Otoyolda akıcı bayram yoğunluğu başladı

Yerel Haberler

Ramazan bayramı öncesinde memleketlerine gidenler TEM Otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluşturmaya başladı.

Ramazan bayramı öncesinde memleketlerine gidenler TEM Otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluşturmaya başladı.

TEM Otoyolu Düzce geçişinde Ramazan Bayramı öncesinde akıcı yoğunluk yaşanmaya başladı. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi şehirlerden memleketlerine gitmek için araçları ile yola çıkanlar, Ramazan Bayramı'ndan 2 gün önce yola çıkmaya başladı. Düzce geçişinde yoğunluk oluşturmaya başlayan sürücüler için ekipler yolların açık kalması için bölgelerde çalışıyor. Yoğunluğun yarın daha da artması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı TEM Otoyolu İstanbul Düzce Yerel Haberler

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