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Otoyolda akıcı bayram yoğunluğu başladı

Yerel Haberler

Otoyolda akıcı bayram yoğunluğu başladı Ramazan bayramı öncesinde memleketlerine gidenler TEM Otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluşturmaya başladı.

Otoyolda akıcı bayram yoğunluğu başladı

DÜZCE - Ramazan bayramı öncesinde memleketlerine gidenler TEM Otoyolu Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluşturmaya başladı.

TEM Otoyolu Düzce geçişinde Ramazan Bayramı öncesinde akıcı yoğunluk yaşanmaya başladı. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi şehirlerden memleketlerine gitmek için araçları ile yola çıkanlar, Ramazan Bayramı'ndan 2 gün önce yola çıkmaya başladı. Düzce geçişinde yoğunluk oluşturmaya başlayan sürücüler için ekipler yolların açık kalması için bölgelerde çalışıyor. Yoğunluğun yarın daha da artması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Yerel

Ramazan Bayramı TEM Otoyolu Düzce Yerel Güncel Haberler

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