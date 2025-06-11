Otomobillerle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

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Otomobillerle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Halil A. iki otomobille çarpışarak yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumu hakkında bilgi verilmedi.

Otomobillerle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde iki otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil A. idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak önce park halindeki 33 APG 250 plakalı araca, ardından karşı yönden gelen Mustafa Y. yönetimindeki 80 GY 999 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Halil A., olay yerine gelen ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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