Otomobilin motor kısmına giren afacan kediyi itfaiye kurtardı Yerel Haberler Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Erenler ilçesi Pirahmetler Mahallesi'nde Mustafa İncel'e ait otomobilin motor kısmında kedi sesi gelmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarttı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Erenler İtfaiye Sakarya kedi Yerel Haberler

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