Otomobilin motor kısmına giren afacan kediyi itfaiye kurtardı
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erenler ilçesi Pirahmetler Mahallesi'nde Mustafa İncel'e ait otomobilin motor kısmında kedi sesi gelmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarttı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel