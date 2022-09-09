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Otomobilin motor kısmına giren afacan kediyi itfaiye kurtardı

Yerel Haberler

Otomobilin motor kısmına giren afacan kediyi itfaiye kurtardı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erenler ilçesi Pirahmetler Mahallesi'nde Mustafa İncel'e ait otomobilin motor kısmında kedi sesi gelmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarttı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erenler İtfaiye Sakarya kedi Yerel Haberler

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