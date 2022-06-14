Otomobilin ezdiği kedi 1 patisini kaybetti, yoğum bakımda yaşam savaşı veriyor

ZONGULDAK Zonguldak'ta kent merkezinde otomobilin ezmesi sonucunda bir ayağını kaybeden sokak kedisi yoğun bakımda yasam savaşı veriyor.

Zonguldak'ta kent merkezinde 1 yaşındaki sokak kendisinin iki ayağının üzerinden otomobil geçerek ağır yaralandı. Sürücünün kaçıp gittiği kediye hayvan severler sahip çıkarak hemen kent merkezinde bulunan veteriner kliniğe getirildi. Veteriner hekim Önder Alkan tarafından müdahale edilen kedinin 1 patisi kurtulamazken diğer patisinin ise yarısı alındı. Yoğum bakımda tedavisi devam edilen kedinin kritik süreci atlattığı takdirde ise 1 patisine protez takılarak yürütülmesi planlanıyor. Öte yandan kedinin hayvan severler tarafından bulunması kedinin hayatta kalmasına fayda sağladı.

Veteriner hekim Önder Alkan, "İki gün önce yaralanma ile geldi bize. Yaralanmanın ne olduğunu tabi ki bilmiyoruz. Üzerinden araç geçmiş olabilir. 2 bacak da aynı şekilde. Araç geçerken hayvanın ayağının üzerinde freni basmış. Çünkü ayağı parça parça geldi. Biz olağan hayvanın daha sonra yürümesi için bizim buna yürüme için bir aparat takabilmemiz için kurtarabileceğimiz uzak noktadan aplikasyon yapıldı. Bir tanesi fazla değil ama diğerinde aplikasyon fazla oldu. Şuanda hastamız enfeksiyonla mücadele ediyor. Çünkü o bölgeden enfeksiyona maruz kaldı. Tedavisi devam ediyor. Vatandaş bize buna getirdi. Daha sonra buna hayvan sever dernekleri buna sahip çıktılar. Bunu tedavi etmeye bizde yardımcı olduk. Tedavi etmeye çalışıyoruz. Kritik bir dönemi var. Enfeksiyon şekillenmezse hastamız inşallah düzelecek. Daha sonra protez çalışmalarına başlayacağız. 1 patenin tamamı alındı. 1 tanesi de yakın noktadan alındı. İyileşme sağlandıktan sonra hastamızı yürüteceğiz. Patinin ön kısmı alındığı için topal vaziyette de olsa bu konularda hemen şey gösteren hayvanlar. 1 tanesine de protez yapma durumumuz var. Sokakta değil. Sokakta yaşama şansı yok. Artık evde yaşayacak. Bize erken getirilmesi bizim için büyük şans. Eğer erken getirilmeseydi hastayı kaybederdik" dedi.