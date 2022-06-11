Otomobilin çamurluğuna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı - Haberler

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Otomobilin çamurluğuna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Otomobilin çamurluğuna sıkışan yavru kediyi esnaf kurtardı

Nevşehir'de bir otomobilin çamurluk kısmına giren yavru kediyi, sanayi esnafı kurtardı.

Nevşehir'de bir otomobilin çamurluk kısmına giren yavru kediyi, sanayi esnafı kurtardı.

Ürgüp ilçesinden yola çıkan otomobil sürücüsü Nevşehir merkeze gittiğinde aracının ön kısmından sesler gelmesi üzerine sanayiye götürdü. Sanayideki ustalar araçta kedi sıkıştığını anlayınca, otomobilin lastiklerini söktü.

Daha sonra motor kısmı ile çamurluk kısmına sıkıştığı anlaşılan yavru kedi, koruyucu davlumbazın sökülmesi ile bulunduğu yerden çıkarak, doğal yaşam ortamına döndü. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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