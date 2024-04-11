Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobilin bagajında sehpa ile yolculuk yapan vatandaş şaşırttı. Sehpaya zarar gelmemesi için altına yatarak tutan şahsın yolculuğunu gören bir vatandaş ise o anları, 'Adam hiç kımıldamıyor, manken olmasın bu?' diyerek cep telefonu ile kaydetti.

Şaşırtan yolculuk, Erenler ilçesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde kaydedildi. Otomobilin bagajına giren bir vatandaş, ilginç bir taşımacılık yöntemine imza attı. Bagaja uzanarak sehpayı taşıyan şahsı görenler o anları cep telefonu ile kaydetti. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar yolculuğu, "Adam hiç kımıldamıyor, manken olmasın bu? Bir korna çal bakayım korkacak mı" sözleri ile kaydetti. Bagajdaki şahsın ise çalınan kornaya el salladığı görüldü. - SAKARYA