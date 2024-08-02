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Otomobilin bagajında ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Otomobilin bagajında ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ardından araçta aramam yapan ekipler otomobilin bagaj kısmındaki iki poşet içerisinde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan Ö.K. ve T.K. isimli şahıslar 'Silah ve Mühimmat Ticareti' suçu çerçevesinde gözaltına alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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