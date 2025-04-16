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Otomobil Şarampole Uçtu, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

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Yozgat'ta meydana gelen kazada, yağışlı havanın etkisiyle şarampole uçan otomobilin sürücüsü H.K. kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil şarampole uçtu, sürücü yara almadan kurtuldu

YOZGAT - Yozgat'ta meydana gelen kazada araç şarampole uçtu, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Tokat Artova'dan Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent Kasabası'na seyir halinde olan 60 ACT 365 plakalı araç yağışlı havanın etkisiyle şarampole uçtu. Aracın sürücüsü olan H.K. olaydan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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