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Otomobil şarampole takla attı: 2'si ağır 3 yaralı

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Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole takla attı: 2'si ağır 3 yaralı

KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kazımkarabekir ilçesine bağlı Özyurt köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre L.K.E.yönetimindeki 70 AAV 921 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücüsü ile araçta bulunan M.E.ve A.G.yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavinin ardından durumunun ağır olduğu öğrenilen M.E. ambulansla Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Otomobil Karaman Güncel trafik Yerel Kaza

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