Otomobil şarampole girdi: 5 yaralı

Sinop'ta kontrolden çıkan otomobilin şarampole girdiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sarıkum mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ö.'nün kullandığı 57 ED 584 plakalı otomobil, Ayancık istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağ tarafında şarampole girdi. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Ö., araçta bulunan E.Ö., F.A., E.Ö. ve C.Ö. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Hüseyin Ö., "Hastanede kan vermiştim. Daha sonra araçla giderken ne olduğunu anlamadım. Kaza birden biri oldu. Kazanın olacağını fark ettim fakat iş işten geçmişti" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP