Otomobil, minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'da otomobilin minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Buharevler mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Caddesi üzerinde seyir halinde olan Zeki H. idaresindeki 19 KF 684 plakalı otomobil, Aladdin A. idaresindeki 19 TL 758 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Zeki H. ve yanında yolcu olarak bulunan Sefa Y. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.