Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Cem Kaan Toka - Yerel
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Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Bilecik'te seyir halinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kamil Melih Ş. yönetimdeki 16 ARS 517 plakalı otomobil ile Uğur E. idaresindeki 16 BYA 07 plakalı motosiklet Karayolları Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücü Uğur E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Seyir halindeki otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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