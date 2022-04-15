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Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Cem Kaan Toka - Yerel
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Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Osmaneli-Bilecik karayolunda Süleyman D. idaresinde ki 27 AHT 336 plakalı otomobil Gülümbe Köyü girişinde aracın diksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Lütfi D., Cansu C., ve Lütfiye Hira D., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlı durumu iyi olduğu öğrenirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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